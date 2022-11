Primiero, guarda le ultime news dalla Comunità (VIDEO)

E’ online l’edizione 108 del Tg della Comunità

Primiero (Trento) – In questa edizione del Tg della Comunità di Primiero: il punto sul cantiere della nuova scuola media (zona Vallombrosa) con il presidente della Comunità, Roberto Pradel;

– Chiesa di Transacqua in festa nei giorni scorsi con l’Arcivescovo di Trento, per la fine dei restauri, intervista all’ex parroco don Giuseppe Seppi;

– La montagna di Fausto De Stefani, che si racconta ai nostri microfoni, incontrando gli alunni della primaria di Tonadico grazie ad una inziiativa della Sat di zona;

– Un pickup dismesso dei vigili del fuoco di San Martino di Castrozza in Madagascar. Antonio Zeni racconta questo progetto di solidarietà che vede ancora una volta Primiero protagonista. Si cercano per la missione pc portatili, tablet e volontari disposti ad un periodo di trasferta per lavorare nel cantiere del nuovo ospedale. Per info rivolgersi al cell. 348/3110530. Per sostenere l’iniziativa: www.missionemadagascar.org