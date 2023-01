Primiero Grandi Eventi 2023: richieste di contributo alla Comunità di valle, entro il 31 gennaio

Sono aperti i termini per presentare le richieste di contributo per la realizzazione di “Grandi eventi e manifestazioni in ambito culturale-sportivo-turistico-ricreativo” da realizzare nel corso dell’anno 2023

Primiero (Trento) – Le domande dovranno essere inviate alla Comunità al seguente indirizzo di posta elettronica: affarigenerali@primiero.tn.it o direttamente a mezzo PEC all’indirizzo comunita@pec.primiero.tn.it , entro il 31 gennaio 2023, con allegata la seguente documentazione:

a) la relazione illustrativa riguardante l’attività o l’iniziativa proposta, con indicazione della finalità;

b) il preventivo di spesa, con indicazione delle risorse economiche per la copertura dei costi da sostenere;

c) fotocopia del documento identificativo del Legale rappresentante dell’Ente, Associazione, Organizzazione che presenta la domanda .

Per scaricare la modulistica clicca su questo link . Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al funzionario referente del Settore Affari Generali Elisa Faoro in orario d’ufficio.