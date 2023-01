La fiction ‘Black Out’ girata nel Primiero Vanoi batte in tv il GF Vip lunedì 23 gennaio

Martedì 24 gennaio 2023 in onda la seconda puntata della serie girata nel Trentino orientale

NordEst – Ottimo inizio per la nuova fiction di Rai 1 con Alessandro Preziosi, Black Out – Vite sospese, che è riuscita a battere il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, giunto ormai alla 29esima puntata. La serie Black Out – Vite sospese su Rai 1 ha conquistato 4.137.000 telespettatori e uno share del 21%, trionfando nel prime time televisivo italiano. Nel dettaglio il primo episodio è stato visto da 4.366.000 persone (20.3%), mentre il secondo episodio ha conquistato 3.886.000 spettatori, pari al 21.9% di share. Battuto quindi il Grande Fratello Vip su Canale 5, riuscito a tenere incollati al piccolo schermo 2.639.000 telespettatori (share al 19,1%).

Anticipazioni seconda serata

Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla – caduta dell’elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di romanticismo, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette seriamente a rischio la vita di Elena.

Il tetto del magazzino sta per colpire Claudia, quando Giovanni interviene e la salva. I due si ritrovano vicinissimi e Giovanni è sorpreso da se stesso. Nel frattempo, Marco scopre che c’è una via d’uscita dalla valle: una ferrata mai ultimata. L’’unico in grado di guidarli nel’l’impresa è Max il proprietario dell’’albergo. Ma all’’alba quando escono, pronti a partire, Marco trova Max riverso a terra con la gola tagliata.

Black Out – Vite Sospese è in onda su Rai1 da lunedì 23 gennaio (quattro prime serate in onda di lunedì e martedì). La fiction, con Alessandro Preziosi, è in diretta streaming e in replica on demand su Raiplay.