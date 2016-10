Enaip presenta il nuovo percorso di “Alta Formazione”: al via a Tesero dal 7 gennaio

Martedì 11 ottobre a Primiero, la presentazione del nuovo percorso di studio al C.F.P. Enaip. Si tratta di una interessante opportunità post diploma dedicata ai giovani fino a 29 anni di età. Oltre 100 i giovani che frequentano le Enaip di Primiero

Primiero (Trento) – Prenderà il via il 7 gennaio 2017 a Tesero il nuovo corso professionalizzante di “Alta formazione” promosso da Enaip Trentino. Sarà presentato ufficialmente anche a Primiero il prossimo martedì 11 ottobre presso il Centro di formazione professionale di Transacqua. Nelle scorse settimane è stato siglato un importante accordo, tra Unione Albergatori, Associazioni Albergatori e Imprese Turistiche della Provincia, Confesercenti del Trentino e Aziende di Promozione Turistica, con i vari Istituti di formazione, tra cui il C.F.P. Enaip di Primiero, per promuovere l’avvio del corso di formazione altamente professionalizzante dedicato al settore del turismo.

Il nuovo percorso di “Alta formazione”, fiore all’ochiello della formazione professionale trentina, sarà coordinato presso il centro di Tesero, dal direttore del Centro di Primiero, Fausto Eccher. ”Il corso – spiega il direttore - viene attivato dal prossimo 7 gennaio e durerà due anni, con tremila ore di formazione, lezioni e praticantato in aziende di settore dell’arco alpino e soprattutto all’estero. Un’esperienza davvero unica per un giovane che voglia dedicarsi a questo settore dopo un diploma di maturità”.

Sono ammessi al corso i giovani che hanno conseguito il diploma (Liceo, Ragioneria ma anche Periti) oppure hanno frequentato il quarto anno di tecnico del settore alberghiero, con un’età massima di 29 anni. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 21 ottobre.

Il Tecnico Superiore dei servizi della filiera turistico e ricettiva

E’ una figura che ha piena responsabilità di intervento su aspetti e problematiche tecnico/gestionali relative alla progettazione, alla commercializzazione dei prodotti turistici, all’erogazione e monitoraggio qualitativo del servizio ricettivo e turistico, alla creazione e sviluppo di reti per la valorizzazione del territorio. La figura svolge le attività che la connotano interagendo con i ruoli manageriali delle imprese e con Enti ed Istituzioni locali ed extraterritoriali. Il titolo di studio rilasciato è il diploma di TECNICO SUPERIORE DEI SERVIZI DELLA FILIERA TURISTICA E RICETTIVA ed è valido su tutto il territorio nazionale.

La presentazione del percorso di studio post diploma per diventare quindi Tecnico Superiore dei servizi della filiera turistica e ricettiva è prevista per il prossimo 11 ottobre alle ore 18 nell’Aula Magna del C.F.P. Enaip di Primiero.

Il corso corso di Alta formazione

Presentazione del Corso CfP (pdf)

Enaip Primiero, oltre 100 alunni

Ad oggi sono ben 105 gli allievi, divisi in 8 classi, che frequentano il centro Enaip di Primiero a Transacqua. Tre le qualifiche in uscita: operatore gastronomia e arte bianca, operatore accoglienza e ospitalità e il tradizionale operatore meccanico.

Un Centro di grande importanza per il territorio, che si conferma punto di riferimento per la formazione professionale a Primiero ma anche per il vicino Feltrino.