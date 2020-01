Primiero Eventi 2020, domande di contributo in Comunità entro il 31 gennaio

Posted on

Le iscrizioni sono previste nelle giornate di Martedì e Mercoledì 29 ottobre presso il Centro per l’Impiego di Fiera di Primiero sito in Via Fiume 10 a Fiera (orario dalle 08.30 alle 13.00) Primiero (Trento) – I corsi sono gratuiti e si terranno a Trento e Rovereto; sono previste facilitazioni dall’Agenzia del lavoro, quali tessera del […]