Primiero, elicottero in azione per i primi soccorsi ad una ragazzina di 10 anni caduta in pista a San Martino di Castrozza (VIDEO)

Posted on

Le ultime 24 ore non presentano nuove positività a Belluno NordEst – Particolare rilievo assume, nell’ambito dell’ordinaria attività di sorveglianza sui pochi casi Covid positivi presenti in provincia, e sui soggetti in quarantena per motivi vari, la confermata negatività del tampone dei due operatori di un’azienda del territorio con sospetto di positività evidenziato nell’ambito di […]