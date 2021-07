Primiero, Bmw contro Fiat a Siror: 6 feriti non gravi, grande lavoro del sanitari del 118 e dei vigili del fuoco

E’ successo domenica pomeriggio all’altezza del paese di Siror nel comune di Primiero San Martino di Castrozza, senza gravi conseguenze

Primiero (Trento) – Schianto tra due auto, domenica pomeriggo sulla diretta di Siror, a Primiero, fortunatamente senza gravi conseguenze. Disagi al traffico sulla sr 50, poco prima delle 16, per uno scontro tra una Bmw e una Fiat, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Primiero. Sei le persone rimaste ferite, fortunatamente in modo non grave.

La persona alla guida della Bmw, ha riportato – secondo la Centrale del 118 Trentino Emergenza – ferite di media gravità, mentre altre 5 sono rimaste ferite in modo più lieve. Due feriti di 74 e 72 anni, sono stati trasferiti a Feltre (autista e passeggero Bmw), mentre gli altri quattro – una famiglia – all’ospedale di Borgo Valsugana (di anni 55 anni, 16, 22 e 55).

Due autoambulanze hanno operato sul posto con il supporto dell’autosanitaria e dei vigili del fuoco di Primiero. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo. Limitati i disagi al traffico nella giornata di domenica tra Primiero e San Martino di Castrozza, lungo la sr 50, particolarmente trafficata in questo periodo.

Nella stessa giornata, vigili del fuoco mobilitati anche per un incidente in moto, non grave.

I primi soccorsi