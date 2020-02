Primiero, Associazione La Formica: dal 2006 una storia di solidarietà e coraggio

Una bella storia di sacrificio, solidarietà, umanità, coraggio che si trasforma in progettualità permanente e ogni storia di questo genere non può che essere valore aggiunto di una società

di Liliana Cerqueni

Primiero (Trento) – L’Associazione La Formica ODV di Primiero è nata nel 2006, ma già dal ’99 si profilavano le prime intenzioni da parte di un gruppo di genitori con figli in difficoltà, di trovarsi per parlare di inserimento scolastico, normativa che garantisce i diritti ai disabili, o semplicemente condividere insicurezze, preoccupazioni, solitudini.

Muove i primi passi con corsi di presciistica e sci per i ragazzi e può contare sull’appoggio offerto dalla Comunità di Valle e dei suoi servizi sociali nel sostegno e formazione psicologica per gli adulti che li accudiscono. Nel tempo gli associati, tutti adulti, sono diventati 66 e i giovani sono attualmente 22. Una piccola comunità attiva e propositiva che attualmente segue numerose altre azioni di sostegno ai propri ragazzi, due delle quali particolarmente importanti.

Con ‘Progetto Insieme’ due operatori seguono un sabato al mese 8 ragazzi, accompagnandoli nelle attività quotidiane come fare acquisti, gestire il denaro, cucinare in autonomia. Con il progetto ‘Arena di Volo’ i 3 ragazzi coinvolti sperimentano la vita in appartamento lontani dalla famiglia, un giorno e una notte la settimana, accompagnati dagli operatori responsabili. Un modo per conquistare autonomie legate alla quotidianità e pensare a un futuro. Tornano in mente le parole di Papa Francesco, mai tanto vere e necessarie: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.”

La lettera aperta dell’Associazione

“Siamo un’Associazione di Volontari, “La Formica” ODV, attiva nella Valle di Primiero, che opera a favore di ragazzi diversamente abili dall’età scolare all’età adulta. Nata per iniziativa di alcuni genitori di figli con difficoltà di vario genere, si è andata rafforzando nel tempo, accogliendo anche sostenitori e volontari, sviluppando progetti e azioni di crescita, formazione e aiuto non solo a favore di ogni singolo ragazzo ma anche dell’intero nucleo familiare. “La Formica” è diventata un riferimento concreto e prezioso, uno spazio in cui confrontarci e confortarci, discutere, scambiare esperienze e opinioni, dare vita ad attività, percorsi e progetti con l’aiuto di operatori preparati.

Ci riuniamo una volta al mese per parlare dei nostri problemi e condividere i nostri vissuti, nella consapevolezza che, con questa modalità di apertura e vicinanza, non siamo soli. L’Associazione organizza attività ricreative, sportive (ginnastica, nuoto, sci), musicali (concerti con la Scuola Musicale), in cui possano misurarsi e ritrovarsi i ragazzi. Particolarmente apprezzata per il suo valore aggregativo è la gita didattica annuale sempre molto partecipata: un momento di evasione, conoscenza e incontro.

Negli ultimi anni stanno prendendo forza alcuni progetti che mirano ad aumentare e consolidare l’autonomia personale dei ragazzi nella quotidianità, sia in ambito domestico che sociale. L’Associazione persegue solo ed esclusivamente fini di solidarietà sociale e tutto ciò è reso possibile grazie allo sforzo delle famiglie coinvolte ma anche alla generosità di Enti e Privati, la locale Cassa Rurale, le Parrocchie, qualche cittadino che ha voluto offrire il proprio contributo.

Vogliamo ringraziare tutti della sensibilità dimostrata e, nell’occasione, citare in particolare lo Studio dentistico Andersson&Verrocchi di Fiera di Primiero che attraverso la sua recente iniziativa ha dato ulteriore importante slancio alle attività del gruppo. Noi continueremo a migliorare e incrementare le azioni a favore dei nostri ragazzi diversamente abili pensando al loro futuro, alle difficoltà che incontrano sul loro cammino, uniti come sempre nell’affrontare i problemi. Abbiamo raggiunto molti traguardi e fatto molti sacrifici e progressi da quel lontano 2006 e vorremmo ricordare che ogni apporto esterno in termini di presenza e aiuto volontario – soprattutto fra i giovani disposti a condividere con i nostri ragazzi attività sportive, ricreative, ecc. – sarà accolto con riconoscenza, poiché aprirebbe i nostri orizzonti e abbatterebbe distanze e chiusura”.

Un sincero ringraziamento a tutti.

L’Associazione ” LA FORMICA” ODV