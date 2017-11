Ok definitivo Camera a modifiche Statuto

Connect on Linked in

Relative alla minoranza ladina. Alfreider (Svp), voto storico

Roma – Sì definitivo dell’Aula della Camera alle modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige-Suedtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. Il testo, che Daniel Alfreider delle Minoranze linguistiche (Svp) ha definito “storico perchè riguarda una delle minoranze più piccole d’Italia”, equipara la minoranza ladina a quella tedesca ed alla componente italiana, è stato approvato con 434 sì, un no e 45 astenuto (Fi e Ci).

Per la votazione era richiesta, come prevede la Costituzione, la maggioranza assoluta dei componenti della Camera, che è stata ampiamente superata. Ad astenersi sono stati i deputati di Forza Italia e di Civici ed Innovatori. Esulta Daniel Alfreider. “Un lungo percorso, delicato e complesso giunge ad un traguardo atteso e che riteniamo, senza alcuna retorica, essenziale per i ladini e fondamentale per il nostro Statuto di autonomia.

Un momento storico per l’autonomia”, ha rilevato ricordando che sono state necessarie “tra Camera e Senato, Commissioni e aula ben 10 votazioni” per arrivare al risultato, possibile “solo grazie a un grande gioco di squadra”. “La riforma dello statuto – sostiene il deputato Svp – comprende, tra le altre, misure per il miglioramento della parificazione dei diversi gruppi linguistici presenti in Provincia di Bolzano. È prevista per esempio la rappresentanza ladina nelle commissioni paritetiche per il Trentino Alto Adige / Südtirol, la possibilità di un membro ladino del Consiglio di Stato e la possibilità di un terzo vicepresidente della giunta provinciale di Bolzano appartenente al gruppo linguistico ladino.

Tutte queste previsioni fino ad oggi erano precluse ai ladini a causa della loro appartenenza linguistica. Allo stesso modo vengono ampliate altre forme di tutela, già valide per i gruppi linguistici italiano e tedesco, anche al gruppo linguistico ladino”.