Primiero, annullata la “Fiera di Primavera” del 12 aprile per l’emergenza covid-19

Era prevista per il secondo lunedì dopo Pasqua

Primiero (Trento) – Non si terranno le tradizionali fiere di primavera a Primiero, previste per lunedì 12 aprile.

In queste settimane, secondo il bollettino emesso dai Comuni, i casi registrati in zona sono 14 nella Comunità di Primiero, 9 solo nel Comune di Primiero, 4 a Canal San Bovo e 1 a Imèr, ma il rischio di possibili assembramenti è troppo elevato. Questi invece gli ultimi aggiornamenti della Provincia.

Nell’ambito delle “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Comune di Primiero San Martino ha quindi pubblicato una ordinanza sindacale di annullamento del mercato saltuario denominato ‘Fiera di Primavera’ previsto per il secondo lunedì dopo Pasqua del 12 aprile 2021”.

Bisognerà attendere forse il prossimo autunno per ritrovarsi al tradizionale mercato in centro a Fiera, sospeso nel passato solo in occasioni straordinarie.

