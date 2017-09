Belluno, via libera al referendum del 22 ottobre, salta Venezia – Mestre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Via libera al referendum per l’autonomia della provincia di Belluno, salta invece il referendum sulla separazione Venezia-Mestre col giudizio pendente davanti al Tar Veneto. Per l’organizzazione del referendum di Belluno, la Provincia spenderà 300 mila euro. Ai seggi si dovrà presentare con i documenti d’identità e le tessere elettorali che non saranno timbrate

NordEst – “Il presidente veneto Luca Zaia – ha evidenziato – che la Regione – si è sempre espressa in termini di condivisione delle esigenze emergenti dal territorio bellunese. Ed infatti è disponibile ad “ospitare” il referendum sull’autonomia della Provincia di Belluno nella medesima data del 22 ottobre 2017, già fissata per lo svolgimento di quello regionale sull’autonomia del Veneto.

Tutto ciò sul chiaro presupposto che, trattandosi di referendum di carattere locale indetto dalla Provincia, l’organizzazione del procedimento, che comprende la predisposizione di tutto il materiale necessario (verbali, schede, urne), così come l’onere economico per sostenerla, sono per legge posti a carico dell’Ente provinciale”. Martedì la giunta regionale approverà al sottoscrizione della convenzione con la Provincia, passo fondamentale nell’intesa fra i due enti.

“Sulla consultazione per la separazione tra Venezia e Mestre, purtroppo – conclude il Governatore – la posizione dell’Avvocatura è inequivocabile. Lo svolgimento in abbinata esporrebbe infatti a gravi rischi, ma in un arco di tempo adeguato si arriverà comunque a fare la consultazione”.