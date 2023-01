Precipita un elicottero in Friuli Venezia Giulia: muore un imprenditore 45enne di Trichiana

La vittima è Igor Schiocchet imprenditore di 45 anni di Belluno, ha una azienda di vernici e pitture per l’edilizia a Trichiana. Pare che la vittima abbia tentato un atterraggio di emergenza. Sul posto è subito atterrato un secondo velivolo che volava a poca distanza dal primo

NordEst – E’ un imprenditore bellunese di 45 anni la vittima dell’incidente aereo di martedì mattina a Sequals, nel pordenonese. Si tratta di Igor Schiocchet, titolare di una azienda di vernici e pitture per l’edilizia a Trichiana.

Poco prima delle 12.30, a lanciare l’allarme è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala il velivolo, per poi scomparire dall’orizzonte. E’ subito scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’elisoccorso, i Vigili del fuoco, intervenuti con le squadre dei distaccamenti di Spilimbergo e Maniago, e i Carabinieri.

Il velivolo avrebbe perso quota mentre stava sorvolando il fiume. Nonostante il tentativo di atterraggio, si è schiantato al suolo a forte velocità, disintegrandosi. Il pilota è morto all’istante. Una volta liberato dalle lamiere, non c’è stato altro da fare se non decretarne il decesso. Un secondo velivolo, che probabilmente volava a poca distanza, è atterrato nelle vicinanze, nel letto del torrente in questo momento in secca.

Gli uomini dell’Arma stanno sentendo il pilota per capire le circostanze dell’incidente. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. A seguito dell’incidente, che ha coinvolto un ultraleggero Heli-Sport CH7, anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha disposto l’apertura di un’inchiesta e l’invio di un investigatore sul posto.