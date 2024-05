Precipita da una via ferrata in val Gardena e muore. Incidenti mortali anche a Bressanone e in Val Casies

Tre gravissimi incidenti in Alto Adige

Bolzano – Drammatico schianto auto-moto: Raphael Wieland muore a 14 anni, ferito gravemente il padre Arnold, 52enne. Viaggiavano in sella a una Harley Davidson. Una delle vetture in marcia lungo la statale a sud di Bressanone avrebbe tentato il sorpasso di un’altra auto, finendosi per scontrare con la moto di padre e figlio in un impatto devastante. Tragico schianto con l’auto anche in Val Casies. La vittima è Jakob Kahn, ha perso la vita a soli 20 anni. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato 4 maggio e domenica 5 maggio. Il giovane viaggiava su una Panda, quando per cause ancora da chiarire ne ha perso il controllo. Maestro di sci, lavorava alla Intercable. Kahn, intorno alle 2.30 di domenica mattina, viaggiava da solo sulla Panda della mamma, quando all’improvviso ha perso il controllo della macchina che prima è finita sul ciglio della strada e poi si è ribaltata, forse un paio di volte, prima di fermarsi, ormai ridotta ad un ammasso di lamiere, sulla carreggiata.

Muore cadendo dalla ferrata

Uno scalatore ha perso la vita, precipitando dalla via Pößnecker a passo Sella, in val Gardena. La vittima è René Calliari, 44enne, residente a Termeno. Doveva affrontare la ferrata delle Mesules nel gruppo del Sella. Non era rientrato a casa, di qui l’allarme. L’incidente si è verificato durante un’escursione nella parte alta della via ferrata che collega passo Sella e Piz Selva. Il giovane ieri si era allontanato da casa per la scalata e non ha fatto rientro. I paranti hanno così lanciato l’allarme e questa mattina la salma è stata localizzata dall’elicottero. L’escurionista è scivolato a causa della neve ancora presente in quota. Verosimilmente non era assicurato al cavo d’acciaio, proprio perché per lunghi tratti la via ferrata era ancora coperta dalla neve. L’alpinista è precipitato per 200 metri, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso Pelikan 1, il soccorso alpino della val Gardena e la Guardia di finanza che hanno recuperato la salma.