Giovane muore dieci giorni dopo la caduta in parete: è la nona vittima sul lavoro in Trentino

Trento – Il 26enne è deceduto all’ospedale Santa Chiara di Trento dieci giorni dopo un incidente sul lavoro. John Sebastian Floriani, di Pergine Valsugana, era precipitato per una sessantina di metri durante lavori di disgaggio su una parete sul Monte Calisio. In gravissime condizioni era stato trasportato in elicottero a Trento, dove però ieri è deceduto. Nel 2023, in Trentino si sono verificati nel complesso 8.149 infortuni, il 16,1% in meno rispetto a quelli registrati l’anno precedente. Gli incidenti mortali sono stati 8, dei quali 5 sul posto di lavoro e tre “in itinere”, nel tragitto casa-lavoro. Nel 2022 erano stati 14.

In breve

Un motociclista veneto di 23 anni uscito di strada a Lagolo (comune di Madruzzo) mentre procedeva verso le Viote del Monte Bondone. L’incidente poco dopo le 12 di domenica 5 maggio. Il giovane è stato raggiunto dal personale medico dell’elicottero che lo ha intubato e stabilizzato per poi trasportarlo al Santa Chiara di Trento dove si trova ricoverato in terapia intensiva