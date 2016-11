Poste, a Rovereto nuovo attentato incendiario: bruciate altre 7 auto

Rovereto - Nuovo attentato in Trentino contro le Poste. Stavolta sono state distrutte altre sette auto. Lo scorso 8 novembre, nove vetture erano state incendiate a Trento. Tra le varie ipotesi, si indaga su una possibile rivendicazione legata alla compagnia Mistral Air, che reimpatria i profughi respinti in Italia.

Le vetture di servizio, erano parcheggiate in un’area pubblica, nei pressi del cimitero San Marco. Secondo i primi accertamenti per innescare l’incendio è stato utilizzato liquido infiammabile. Indagini in corso a tutto campo per risalire agli autori dell’attentato.