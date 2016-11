Giornata contro la violenza sulle donne: fiocco bianco anche al Comprensivo di Primiero (FOTO)

Tutto il personale della scuola e tutti gli studenti dell’Istituto superiore hanno indossato il nastro bianco per l’intera mattinata

di Alessandra Piva

Primiero (Trento) - Nella mattinata di venerdì 25 novembre, per commemorare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Istituto superiore di Primiero, in rappresentanza dell’intero Istituto Comprensivo, ha aderito compatto alla Campagna fiocco bianco, una delle iniziative contro la violenza sulle donne promosse per il mese di novembre dall’assessore Francesca Franceschi del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. Tutto il personale della scuola e tutti gli studenti dell’Istituto superiore hanno dunque indossato il nastro bianco per l’intera mattinata e inteso manifestare così la comune intenzione di partecipare alle finalità dell’iniziativa.

Nata in Canada nel 1991 e diffusa oggi a livello mondiale, la Campagna Fiocco bianco si concretizza in un gesto semplice, ma simbolicamente importante, per testimoniare il proprio impegno quotidiano nel contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione.

Certo un solo giorno e un fiocco bianco sembrano armi spuntate contro i mille volti della violenza di cui è vittima ogni anno più di un terzo delle donne del mondo. Le organizzazioni internazionali, le istituzioni nazionali e trentine, i centri antiviolenza, la cronaca quotidiana ci ricordano quanto sia ancora lungo e difficile il cammino delle donne verso il pieno riconoscimento dei diritti umani e quante siano ancora coloro che vedono violati ogni giorno il proprio corpo, il proprio spirito, il proprio diritto all’istruzione, al lavoro e ad una piena vita sociale e politica.

Ma spesso, dietro a quelle violenze, si nascondono convinzioni, atteggiamenti, tradizioni profondamente radicate e difficili da estirpare: e un progressivo cambiamento culturale si attua solo attraverso un insieme di tanti, condivisi, piccoli gesti quotidiani.

Questa giornata e questo piccolo fiocco bianco sono evidentemente solo una goccia nel mare: ma ci ricordano quanto sia importante l’impegno di ciascuno di noi per un mondo più giusto, in cui i diritti umani di ogni individuo siano pienamente riconosciuti e rispettati e in cui ognuno, uomo o donna che sia, possa pienamente realizzarsi secondo le proprie attitudini e le proprie aspirazioni.

