Porti a NordEst: nasce zona Logistica semplificata in Veneto

Posted on

Si tratta del comandante dei carabinieri di Scorzè, Germano Mancini, 50 anni NordEst – È deceduto Germano Mancini, 50 anni, da poco più di due mesi comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè in Veneto. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale. Vaiolo scimmie: […]