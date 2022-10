Intervento notturno dell’eliambulanza

Primiero (Trento) – Sanitari del 118, elisoccorso e vigili del fuoco mobilitati giovedì sera 6 ottobre, dopo le 21, per un grave malore nel fondovalle di Primiero. Dopo le prime cure del caso da parte dei sanitari locali, il paziente è stato trasferito in ambulanza alla piazzola di Transacqua e di seguito trasferito in elicottero in ospedale, per le cure del caso.

Guarda il video dei soccorsi