Covid, in Trentino quarta dose: 118mila dosi

Dei vaccini bivalenti a mRNA anti Covid Comirnaty e Spikevax. Il direttore generale di Apss, Antonio Ferro e il dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti sono stati vaccinati nel punto vaccinale di viale Verona a Trento

Trento – Da venerdì 7 ottobre 2022 tutte le persone con più di 12 anni potranno essere vaccinate con i vaccini bivalenti anti Covid, che forniscono protezione contro le varianti attualmente circolanti di SARS-CoV-2. Il direttore generale di Apss, Antonio Ferro e il dirigente generale del dipartimento salute e politiche sociali, Giancarlo Ruscitti sono stati vaccinati nel punto vaccinale di viale Verona a Trento. Ad oggi sono 35mila le dosi somministrate a persone fragili e ultra 60enni.

«Abbiamo fatto la quarta dose – hanno affermato all’unisono Ruscitti e Ferro – per lanciare un forte appello alla vaccinazione. La situazione epidemiologica mostra una tendenza verso un nuovo aumento dei casi e le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolverà la situazione. È importante proteggersi, soprattutto se sono passati 120 giorni dall’ultima dose e i vaccini oggi disponibili sono strutturati per proteggere dalle nuove varianti del virus SARS-CoV-2».

Il via libera alla somministrazione dei vaccini bivalenti a mRNA anti Covid (Comirnaty e Spikevax) è arrivato dal Ministero della salute sulla base delle indicazioni dell’Agenzia italiana del farmaco. I due vaccini forniscono una protezione contro le varianti attualmente circolanti di SARS-Cov-2. La somministrazione della dose di richiamo è raccomandata agli over12, purché siano trascorsi almeno 4 mesi fra la somministrazione del vaccino bivalente e l’ultima dose precedente di un vaccino anti Covid-19. La somministrazione è raccomandata anche a chi non ha ancora ricevuto la prima o la seconda dose di richiamo (booster) purché siano trascorsi almeno 120 giorni dalla dose precedente.

Altre informazioni utili

L’appuntamento si prenota tramite il Cup online https://cup.apss.tn.it selezionando l’apposita card

Ricordiamo di presentarsi al centro vaccinale puntuali (non più di cinque minuti prima), con la tessera sanitaria e i moduli compilati (https://bit.ly/3aUwBCX)

Ulteriori notizie su: https://bit.ly/3CA2Xku