Pontificale di Natale, da Trento, Bolzano e Belluno fino al richiamo del Patriarca di Venezia

Posted on

Il carcere di Trento, a Spini di Gardolo, dovra’ essere dotato di celle per non fumatori. Lo prevede uno dei punti di un protocollo d’intesa firmato oggi a Trento tra il presidente della Provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dellai, e il provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria per Triveneto, Felice Bocchino, con cui si formalizza l’assunzione delle […]