Dolore a Imèr per l’improvvisa scomparsa di Gianni Bettega a soli 48 anni

Vano l’intervento dei sanitari di Trentino Emergenza nella mattinata di Santo Stefano. L’uomo è stato ritrovato in casa a Imèr senza vita, lasciando nel dolore la famiglia e l’intera comunità locale. Sui social il saluto degli amici più stretti. Nei giorni scorsi la comunità di Imèr aveva abbracciato per l’ultima volta anche Luca Bettega scomparso a soli 29 anni

Imèr (Trento) – A Imèr e nel Primiero, dove Gianni Bettega, 48 anni, era conosciuto tra gli amici come “Jano”, la notizia si è diffusa rapidamente, giovedì mattina.

Una scomparsa improvvisa, avvenuta nella casa in cui viveva, poco lontano dal centro del paese, con la compagna, che lo ha ritrovato in mattinata.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 per i primi soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La morte risalirebbe alle ore precedenti. Il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto per le veriifche del caso anche i carabinieri della locale stazione, che hanno confermato il decesso per cause naturali.

La salma è stata ricomposta nella camera mortuaria di Pieve Transacqua e nella giornata di venerdì – dopo il nulla osta di rito – sarà fissata la data dei funerali.

Un sorriso per tutti

Gianni Bettega era molto conosciuto in zona. Aveva lavorato d’estate a malga Fossernica nel Vanoi, mentre in inverno faceva lavori stagionali.

Era separato dalla moglie da qualche tempo e viveva con una compagna. A lei è toccato purtroppo ritrovare l’uomo senza vita nell’abitazione di Imèr.

Sotto shock anche il piccolo paese del Primiero, dopo la triste notizia arrivata nel giorno di Santo Stefano. Nelle scorse settimane, la comunità era stata colpita duramente dalla morte di Luca Bettega, scomparso a soli 29 anni.

Vola leggero… 💙

Ciao Yano, sono sempre i migliori che se ne vanno 😢

…Sempre pensato che la vita è crudele sempre con i buoni…era un uomo in gamba, ci conoscevamo bene, ciao jano…