Polizia Trento arresta banda di minorenni per spaccio droga

Avevano suddiviso Trento in piazze di spaccio e comunicavano sui social network con i loro clienti, alcuni dei quali, quando non potevano pagare il debito, sono stati anche malmenati

Trento – Non si tratta di criminali adulti ma di otto minorenni, tutti nati a Trento e dintorni, la maggior parte dei quali noti al Tribunale dei minori di Trento, per precedenti episodi.

Secondo gli inquirenti avevano costituito una banda ben organizzata dedita allo spaccio di hashish e marijuana (di cocaina parlano in alcune conversazioni ma non è stata trovata) e il loro punto di ritrovo, il parco di Canova, nella zona nord della città, era diventato il loro ritrovo ma anche il loro simbolo, tanto che tra loro e i loro clienti, una ventina e per la maggior parte minori, era nota l’espressione “Canova regna”.

All’alba di mercoledì mattina la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ha eseguito le misure cautelari: quattro degli indagati, tutti minori di diciotto anni oppure appena maggiorenni, sono in una comunità fuori regione e altri quattro hanno l’obbligo di permanenza in casa.

In breve

Georg Ratzinger, il fratello di papa Benedetto XVI, è morto. Ne danno notizia alcuni media tedeschi fra cui la Bild. Secondo le informazioni della Bild, Georg Ratzinger è morto stamani alle 11.10 a Ratisbona. Aveva 96 anni ed era malato da tempo. Papa Benedetto gli aveva fatto visita due settimane fa, arrivando in Germania il 18 giugno, per dargli il suo addio. I due fratelli erano sempre rimasti in stretto contatto, ma ultimamente le comunicazioni telefoniche non erano più possibili.