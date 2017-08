Polizia attaccata con coltelli a Bruxelles e Londra, un morto

Connect on Linked in

Ucciso l’aggressore in Belgio che ha ferito due agenti al grido ‘Allah Akbar’

Nel centro di Bruxelles un uomo con un’arma bianca, forse un machete, ha attaccato una pattuglia della polizia, ed è stato colpito dal fuoco degli agenti, due dei quali avrebbero riportato ferite non gravi. Il somalo che stasera ha attaccato una pattuglia di polizia al grido ‘Allah Akbar’ è morto all’ospedale per le ferite causate dai colpi di pistola sparati dagli agenti. Secondo fonti ufficiali si è trattato di un attacco isolato.

Paura anche a Londra dove un uomo ha attaccato e ferito alcuni poliziotti fuori da Buckingham Palace ed è stato arrestato. Due poliziotti sono rimasti feriti, ha dichiarato la Metropolitan Police, citata dalla Bbc, secondo la quale gli agenti hanno riportato ferite lievi, mentre bloccavano l’uomo armato di coltello, e sono stati medicati sul posto, senza che si rendesse necessario un ricovero. L’aggressore, di cui finora non si è saputo nulla, è stato arrestato per aggressione e lesioni personali. Il tutto davanti alla residenza reale, dove ora sono comparsi diversi mezzi della polizia.

L’assalto a Bruxelles – L’attacco è avvenuto nella centrale Boulevard Emile Jacqmain, non molto lontano dalla turistica Grand Place. L’area attorno al luogo dell’aggressione è stata isolata. Una portavoce della procura bruxellese, citata dai media belgi, ha detto che “secondo i dati di identificazione fin qui in nostro possesso, si tratta di un uomo di 30 anni, senza legami con il terrorismo”. I due soldati in servizio antiterrorismo feriti nell’attacco sono stati colpiti uno al volto e l’altro a una mano, riportando ferite lievi. L’unita di crisi antiterrorismo in un tweet ha scritto che la situazione è “sotto controllo”. Il premier belga, Charles Michel, da poarte sua ha twittato: “Tutta la nostra solidarietà ai nostri soldati. I nostri servizi di sicurezza rimangono in allerta. Stiamo seguendo la situazione da vicino”. Una molotov è stata lanciata questa sera a Bruxelles contro il commissariato di polizia del quartiere Marolles. Lo ha reso noto un portavoce della polizia.