Pnrr: frode da 10 milioni, coinvolte 22 imprese altoatesine

Indagine della Guardia di finanza, denunciate 29 persone

Bolzano – La Guardia di finanza della provincia di Bolzano ha accertato una frode per oltre 10 milioni di euro ai danni del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha portato alla denuncia di 29 persone con l’accusa di falsità ideologica e indebita compensazione di crediti inesistenti. Ad insospettire i militari è stato l’elevato numero di imprese dell’Alto Adige che si erano rivolte alla medesima società di consulenza romana per l’organizzazione di corsi di formazione destinati ai dipendenti delle stesse, per l’acquisizione delle competenze necessarie a realizzarne la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione, tutte attività sostenute dal Pnrr.

È stata, inoltre, notato che per più imprese era sempre lo stesso professionista ad asseverare la spettanza dei crediti di imposta maturati con le attività formative, oltre alla circostanza per cui uno dei soci della società romana è risultato coinvolto in numerosi procedimenti penali per frode. Le indagini sono state condotte con oltre cinquanta finanzieri supportati dagli specialisti in “computer forensics & data analisys” del Nucleo di polizia economico-finanziarIa ed hanno confermato i primi sospetti.

In sostanza, i corsi, la cui somministrazione ai dipendenti delle aziende era stata attestata da un professionista legato alla società romana, non sarebbero mai stati effettivamente organizzati e tenuti, nonostante le Fiamme gialle abbiano rinvenuto registri didattici di presenza, elenchi docenti, relazioni sull’andamento dei corsi e, persino, test di valutazione ed attestati di formazione rilasciati al personale. La Finanza ha ispezionato 22 imprese e disconosciuto crediti di imposta per circa 10 milioni di euro, dei quali quasi 6 milioni già utilizzati per abbattere i debiti erariali. Numerose aziende destinatarie dei controlli, riferisce la Gdf, hanno fatto ricorso al ravvedimento operoso, istituto che consente al contribuente di sanare omessi o insufficienti versamenti di imposte o altre irregolarità fiscali, provvedendo a riversare nelle casse del Fisco somme che, in alcuni casi, hanno superato la soglia dei 700 mila euro.

In breve

Brennero: “Abbiamo provato con bilaterali, triloghi, ma quando ti accorgi che dall’altra parte non c’è grande la voglia di risolvere il problema”. Nei prossimi giorni, nel nome della concorrenza leale, arriverà prima alla Commissione europea e poi alla Corte di giustizia europea il quesito che, dopo tanti anni di silenzio, il governo ha posto sulla legittimità delle restrizioni” al Brennero imposte dall’Austria. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini durante la conferenza Europe and The Alps al Parlamento europeo. “Lo sto dicendo con l’impostazione di chi ha voglia di risolvere il problema”, ha sottolineato Salvini.

Dieci persone denunciate all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio e la persona e 14 cittadini stranieri espulsi perché privi di permesso di soggiorno. Sono questi i risultati dei controlli straordinari messi in campo nelle ultime settimane dalla Questura di Trento nelle zone del capoluogo maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità, tra cui piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore.Complessivamente, sono state identificate oltre 3.000 persone e controllati 50 esercizi pubblici e 950 autoveicoli in quasi cento posti di controllo.

Predazzo, Villaggio Olimpico, consegnati i lavori per il padiglione “Nicolaucich”

Presentato il ricco programma per festeggiare il Centenario del museo del Castello del Buonconsiglio

Villa Igea: l’assessore Tonina incontra gli operatori

“Dai giovani idee e progetti”

Circonvallazione di Cles, incontro informativo con i proprietari dei terreni coinvolti

Trentino Startup Valley, si aprono le iscrizioni alla quinta edizione

Casa e lavoro per otto giovani: al via il bando “Coabitazione attiva”