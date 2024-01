Trento, sequestrati 200 chili di carne scaduta e non tracciata

Intervenuti carabinieri Nas. E’ il quarto sequestro da inizio anno

Trento – I carabinieri del Nas hanno sequestrato 200 chili di carne e di altri alimenti privi di tracciabilità e scaduti in un ristorante di Trento. L’intervento dell’Arma ha avuto luogo martedì 30 gennaio. Ai proprietari del ristorante sono state contestate violazioni per omessa tracciabilità e per mancata applicazione del piano autocontrollo, con una sanzione pecuniaria totale di 3.500 euro.

È il 4/o controllo effettuato dai carabinieri del Nas di Trento da inizio 2024 che si conclude con una sanzione e con il sequestro di alimenti scaduti. Il 2 gennaio erano stati posti sotto sequestro 140 chili di carne in un ristorante di Trento nord, mentre il 15 gennaio a Riva del Garda i carabinieri del Nas hanno sequestrato 20 chili di alimenti vari. Sempre a Riva del Garda, domenica 28 gennaio i carabinieri hanno rinvenuto alcuni chili di selvaggina scaduti da mesi e, in un panificio, dei sughi in vendita scaduti. Da inizio anno – informa l’Arma – sono state circa 120 le ispezioni portate avanti dai carabinieri del Nas, con una media di due pattuglie al giorno che effettuano due controlli durante l’orario di servizio.

Trento, la Giunta Fugatti ha depositato un ddl per la “variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2024-2026. I motivi del provvedimento indicati dall’esecutivo – sottolinea una nota del Consiglio provinciale di Trento – sono da ricercare nell’accordo Regione- Province autonome-Ministero delle finanze (nella foto) per il riconoscimento alla Provincia di arretrati relativi al periodo 2010-2022 per 468,14 milioni di euro (40 i milioni erogati nel 2023). La variazione di bilancio prefigurata dal ddl Fugatti mette in campo, da un lato, 119 milioni di euro annui per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro 2022-2024 del personale degli enti del sistema pubblico provinciale e per l’area negoziale delle categorie del comparto sanità. Dall’altro lato la Giunta prevede, in riferimento alla riforma dell’Irpef approvata, la copertura della riduzione di devoluzioni con una mobilitazione di un totale di 44,6 milioni di euro (a fronte del minor gettito la legge di bilancio statale 2024-2026 riconosce alla Provincia un ristoro di 19,5 milioni di euro), in parte destinati anche alla proroga dell’esenzione Imis per per le cooperative sociali e per le Onlus esercenti attività di assistenza e accoglienza.

Sinner, ‘non sono andato a Sesto per rispetto lutto’. E’ successa una tragedia a Sesto, con un incidente di tre morti con figli molto giovani. Quindi io non sono voluto andare a Sesto per questa ragione, è un momento difficile”. Lo dice Jannik Sinner spiegando il perché non sia tornato a casa per festeggiare gli Australian Open vinti. Il riferimento è all’incidente che ha visto coinvolti un autobus e un auto nel Tirolo e nel quale ha perso la vita la madre, Monika Stauder Tschurtschenthaler di 47 anni e i suoi due figli Matthaeus di 7 e Kassian di 10 anni. In vita è rimasto solo il terzo figlio 14enne. Ora il papà sta seguendo il figlio in ospedale.

Trento, dieci persone denunciate all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio e la persona e 14 cittadini stranieri espulsi perché privi di permesso di soggiorno. Sono questi i risultati dei controlli straordinari messi in campo nelle ultime settimane dalla Questura di Trento nelle zone del capoluogo maggiormente esposte a fenomeni di microcriminalità, tra cui piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore.

