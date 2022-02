Piano Giovani di Zona, Bando idee e progetti 2022: proposte entro il 13 marzo

Il Piano Giovani di Zona “YoungLab Primiero e Vanoi” apre il primo bando annuale “PSG: Protagonismo, Sinergie e Generatività” per attivare sul territorio iniziative di interesse per i giovani e per valorizzare le loro energie, competenze e potenzialità

Primiero (Trento) – Il PGZ si rivolge ad una fascia di età molto ampia che va dagli 11 ai 35 anni e, per questo, le opportunità e le possibilità possono essere innumerevoli, variegate e personalizzate in base al target di riferimento: si possono creare occasioni di incontro, formazione, sensibilizzazione, innovazione attraverso corsi, laboratori, festival, esperienze di viaggio/escursioni.

L’obiettivo è di raccogliere idee e stimoli per realizzare progetti ed iniziative che possano interessare e coinvolgere i giovani a più livelli, non solo quindi come fruitori di attività ma anche come progettisti e collaboratori attivi nell’ideazione e realizzazione dei progetti stessi.

Chi può presentare progetti:

Enti pubblici, associazioni, gruppi giovani (formalmente costituiti), cooperative sociali, istituti scolastici, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, parrocchie, fondazioni ed enti senza fini di lucro.

Giovani dagli 11 anni, gruppi informali di giovani e/o adulti.

Modalità di presentazione:

Compila l’allegato “ SCHEDA PROGETTO ” ed invialo direttamente al Referente Tecnico organizzativo all’indirizzo email tpg@primiero.tn.it entro e non oltre domenica 13 marzo 2022.

