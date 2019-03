Pergine Valsugana, trattore travolge passeggino: bambino ferito gravemente

Print This Post

Il piccolo di 18 mesi si trovava su un passeggino, è rimasto schiacciato tra la ruota del mezzo agricolo e un muretto

Pergine Valsugana (Trento) – E’ ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Santa Chiara di Trento, un bimbo di 18 mesi, rimasto gravemente ferito sabato mattina.

L’incidente, è avvenuto a Serso, una frazione di Pergine Valsugana. Per cause in corso di accertamento, il passeggino è stato urtato da un trattore e il bambino di 18 mesi che si trovava al suo interno è rimasto schiacciato tra la ruota del mezzo agricolo e un muretto

Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Pergine il mezzo agricolo che viaggiava in direzione di Viarago svoltando a sinistra all’incrocio per Serso non si sarebbe accorto della presenza del passeggino.

Alle urla della donna che accompagnava il bimbo il conducente del trattore ha subito arrestato il mezzo che però aveva già parzialmente compresso il passeggino contro un muretto.

Disperato il conducente del trattore che si è adoperato per chiamare i soccorsi.

Il bambino, è stato quindi portato all’ospedale Santa Chiara dall’elisoccorso, dove è ricoverato in rianimazione. Indagini in corso da parte della Polizia locale.

