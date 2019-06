Primiero, grave incidente a Mezzano: auto esce di strada nel bosco, muore donna bellunese

Connect on Linked in

Sul posto venerdì nel tardo pomeriggio, elisoccorso, sanitari, Vigili del fuoco e Carabinieri di Primiero

Mezzano (Trento) – Tragico incidente nella giornata di venerdì a Mezzano, lungo la strada che porta alla chiesetta di San Giovanni.

Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita autonomamente di strada, nei pressi di una curva molto stretta, finendo la sua corsa in un dirupo, nel bosco sottostante.

In seguito alle prime segnalazioni, immediato è scattato l’allarme.

A Mezzano è arrivato l’elisoccorso con l’equipe medica che ha sbarcato sul posto i sanitari. Purtroppo però per la donna, non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate.

L’incidente sarebbe avvenuto nella giornata odierna, ma sulla dinamica sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Primiero.

Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco di Mezzano e la Polizia locale di Primiero.