Per Longo, Cattaneo e Franzoi ottobre si apre con un tris di vittorie

Primo gradino del podio da Tony Longo alla 3T Bike, quindi Johnny Cattaneo nella tappa di Orobie Cup di Sorisole (Bergamo) e il veneziano Enrico Franzoi nella prima gara della stagione di ciclocross, disputata nella friulana Buja, in provincia di Udine

Nordest - Tony Longo, riha confermato ancora una volta l’ottimo stato di forma che ha caratterizzato il suo 2016 e in particolar modo la seconda parte di stagione. Il forte biker trentino, reduce dal successo all’Etna Marathon Tour in coppia con il compagno di squadra Cattaneo, non ha conosciuto avversari alla 3T Bike, gara di 32 km che è partita da Telve Valsugana e che ha interessato anche il territorio dei Comuni di Carzano, Telve di Sopra e Torcegno.

L’aria di casa ha dato una ulteriore marcia in più a Longo, che ha fatto gara a sé e ha tagliato il traguardo in solitaria dopo 1h24’54” (media 23,32 km/h), precedendo di 1’20” il secondo classificato, Mattia Longa della Cannondale Rh Racing. Terzo, con un distacco superiore ai tre minuti, Stefano Dal Grande della Soudal Parkpre Racing, seguito a propria volta da Vito Buono e Maximilian Vieider. Per Longo è così arrivata la terza affermazione personale alla 3T Bike, ricordando anche i piazzamenti odierni di Diego Cargnelutti (15°) e del giovane Nicolò Matordes (39°).

Il secondo acuto di giornata ha portato la firma dell’altra punta di diamante della Wilier Force, Johnny Cattaneo, che ha letteralmente dominato il 30° Trofeo Bcc di Sorisole, in provincia di Bergamo. Anche Cattaneo, al pari di Longo, ha beneficiato dell’aria di casa e del supporto del pubblico amico per andare a conquistare l’ennesima vittoria di una stagione più che positiva. Il biker bergamasco si è imposto in 1h26’09”, bissando il successo dello scorso anno. Al termine dei 28 km di gara, Cattaneo ha preceduto di ben 4’45” il secondo classificato, Andrea Giupponi della 2R Bike Store, seguito in terza piazza a un solo secondo di distacco dal compagno di squadra Oscar Lazzaroni.

Il terzo trionfo di giornata, infine, è maturato grazie all’ottima prestazione offerta dal Enrico Franzoi, che ha aperto come meglio non poteva la stagione del ciclocross. Il forte atleta veneziano si è imposto d’autorità a Buja (Udine), teatro del 10° Memorial Jonathan Tabotta. L’alfiere della Wilier Force si è potuto concedere la gioia dell’arrivo a braccia alzate e sul traguardo ha preceduto nell’ordine i forti Stefano Sala e Nicolas Samparisi, staccati rispettivamente di 1’09” e 1’18”.

L’attenzione del team diretto dall’ex campione del mondo marathon Massimo Debertolis si concentra ora sulla importante trasferta in terra francese, dove nel prossimo weekend (doppia gara venerdì e domenica) lo stesso Debertolis, Longo, Cattaneo e Cargnelutti sono attesi protagonisti in occasione della Roc d’Azur.