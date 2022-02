Pechino 2022, short track: Italia argento nella staffetta mista, ma la prima medaglia è di Lollobrigida

NordEst – Arriva ancora dal ghiaccio la seconda medaglia italiana alle Olimpiadi di Pechino 2022. Ed è una medaglia che ha ancora un pezzo di trentino nel metallo, con Pietro Sighel, titolare della staffetta mista di short track arrivata alle spalle della Cina. Il quartetto era composto anche da Arianna Fontana, Martina Valcepina e Andrea Cassinelli, che hanno disputato la finale – davvero spettacolare – al Capital Indoor Stadium.

In mattinata Francesca Lollobrigida, laziale di nascita, ma trentina di adozione, ha regalato all’Italia la prima medaglia dei Giochi Olimpici invernali di Pechino. Un argento fantastico ed emozionante nei 3000 metri pattinaggio di velocità: ha chiuso al 2° posto in 3:58.06, dopo un lungo duello con la fortissima olandese Irene Schouten, che ha vinto l’oro.

“Che emozioni fantastiche, grazie ragazze, grazie ragazzi.- ha dichiarato il Presidente Malagò – Mi sono trovato ad urlare di gioia in questo covid hotel. La gente fuori non capiva. Mi hanno preso per matto. Invece ero lì a festeggiare da solo due argenti di peso che valgono oro. Complimenti al Presidente Gios, alla Federazione, ai tecnici ma soprattutto a Francesca, con la quale ho già parlato al telefono, e alla staffetta. Arianna oggi è diventata anche l’atleta al mondo più medagliata nella storia dello short track. Abbiamo iniziato queste Olimpiadi alla grande, con due medaglie storiche: la prima tra le donne nel pattinaggio di velocità e la prima in assoluto in una staffetta mista. L’Italia c’è. Date retta a me: ne vedremo delle belle!”