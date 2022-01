Covid, 3 decessi e oltre 2200 nuovi positivi in Trentino. In Alto Adige nessuna vittima ma più di 2300 contagi, 17mila in quarantena

La comunicazione della positività al Covid-19 al cittadino trentino, anche ai fini del rispetto della quarantena sarà effettuata dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari e non è più dunque necessario che sia confermata con proprio provvedimento dal sindaco del Comune in cui la persona positiva è residente

Trento/Bolzano – Altri tre lutti appesantiscono il bollettino sulla situazione Covid-19 in Trentino dove nelle ultime 24 ore si registrano più di 2.000 nuovi contagi. E crescono purtroppo anche i ricoveri in ospedale: ieri ce ne sono stati altri 27 ai quali si sono contrapposte 17 dimissioni, ma il totale sale a 157, di cui 27 in rianimazione.

Tutti e 3 i decessi sono avvenuti in ospedale: si tratta di 2 uomini e di 1 donna ed avevano un’età compresa fra i 60 ed i 93 anni. Tutti presentavano patologie pregresse e uno di loro non era vaccinato.

Sul fronte dei nuovi contagi, sono 154 i casi positivi riscontrati dal molecolare (su 1.503 test effettuati) e 2.124 dall’antigenico (su 11.647 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 66 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo le fasce d’età la situazione è la seguente:

38 nuovi contagi tra 0-2 anni,

39 tra 3-5 anni,

124 tra 6-10 anni,

92 tra 11-13 anni,

184 tra 14-18 anni,

771 tra 19-39 anni,

731 tra 40-59 anni,

167 tra 60-69 anni,

80 tra 70-79 anni e

52 di 80 o più anni.

Ieri le classi in quarantena erano 25.

Oggi si contano anche 496 nuovi guariti che portano il totale a 58.228

I numeri della campagna vaccinale sono i seguenti: 1.033.198 somministrazioni comprese 397.979 seconde dosi e 196.552 terze dosi.

Il punto in Alto Adige

Giornata senza vittime fortunatamente oggi in Alto Adige. A livello provinciale ad oggi (12 gennaio) sono stati effettuati in totale 796.683 tamponi su 281.058 persone.

Numero delle persone testate positive al coronavirus: 119.405

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 796.683

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 281.058 (+793)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 2.865.104

Test antigenici eseguiti ieri: 12.329

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 1.828

Test nasali eseguiti fino al 11 gennaio: 1.348.071 test totali, 7.039 risultati positivi, di cui 2.224 confermati, 459 PCR negativi, 4.356 in attesa del risultato/non confermati con testo entro 3 giorni.

Dati casi positivi del 11 gennaio per fascia d’età:

0-9: 214 = 9%

10-19: 456 = 20%

20-29: 433 = 19%

30-39: 332 = 14%

40-49: 368 = 16%

50-59: 302 = 13%

60-69: 113 = 5%

70-79: 61 = 3%

80-89: 25 = 1%

90-99: 8 = 0%

100+: 0 = 0%

Totale: 2312 = 100%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 73

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58 (agg. al 10 gennaio ore 19:00)

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 48

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Decessi complessivi (incluse le case di riposo): 1.324 (+0)

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 17.150

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 189.235

Persone alle quali sinora sono state imposte misure di quarantena obbligatoria o isolamento: 206.385

Guariti totali: 102.810 (+836)