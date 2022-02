Pechino 2022, settimo posto per la staffetta di Biathlon: Giacomel e Bormolini trainano gli azzurri

Nella prima parte della staffetta maschile 4×7.5 km l’Italia ha accarezzato l’idea di lottare per il podio. Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, primi due frazionisti, hanno portato l’Italia al cambio sempre ad un soffio dal terzo posto

NordEst – Nella prima parte della staffetta maschile 4×7.5 km di Biathlon, l’Italia ha accarezzato l’idea di lottare per il podio. Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, primi due frazionisti, hanno, nonostante rispettivamente due e tre errori nella seconda postazione di tiro, portato l’Italia al cambio sempre ad un soffio dal terzo posto.

Le difficoltà invece riscontrate da Lukas Hofer e Dominiìk Windisch nei due tratti successivi soprattutto nel tiro, con quattro errori ciascuno, hanno fatto precipitare la squadra azzurra al 7° posto finale con un distacco dalla Norvegia (1h19:50.2 /1+7), che ha vinto l’oro , di 1:58.6 (2+13).

FREESTYLE: Silvia Bertagna non va oltre il 10° posto al termine delle tre prove finali dello Slopestyle. L’azzurra ha realizzato il suo miglior punteggio nella seconda run dove ha ottenuto 61.85 punti a fronte dei 48.50 della prima discesa e solo i 7.83 dell’ultima quando una caduta ne ha condizionato irreparabilmente la gara. Oro alla svizzera Mathilde Gremaud con 86.56.

Ha lottato Leonardo Donaggio per riuscire ad entrare tra i 12 migliori concorrenti di Slopestyle che accedono alla finale. Nelle prime due Run di qualificazione l’azzurro prima con 63.48 punti ha raggiunto il 13° posto poi nella seconda prova, un impreciso atterraggio nell’ultimo salto, non gli ha permesso di migliorare il punteggio (42.88) ed è quindi rimasto fuori dalla finale con il 18° posto.

COMBINATA NORDICA: Dopo la prova di salto gli azzurri non sono tra i primi 20. Si fa difficile quindi il compito di Raffaele Buzzi 21° che sul trampolino NH ha saltato 124,0 metri (98.7 punti) con 2:44 di ritardo nella prova di fondo. Iacopo Bertolas con un salto di 121,5 metri (87.7 p.) ha accumulato un ritardo di 3:28. Samuela Costa 40’° ha raggiunto 110 metro con il suo salto (64.3 p.) e avrà un ritardo per la seconda gara sugli sci stretti di+5:02.Alessandro Pittin completa il quartetto azzurro al 43° posto con 105.0 (55.8) e un distacco di 5:36.

Nello sci di fondo, sulla distanza dei 10 km, raffaele Buzzi ha chiuso in 29:18.9 classificandosi 22°. Ha recuperato posizioni, come suo solito in questa seconda prova, Alessandro Pittin che con 31:31.8 è risultato 33°. Samuel Costa ha concluso al 38° posto (32:22.3) precedendo di una posizione Iacopo Bertolas 39° (32:29.6).

PATTINAGGIO VELOCITA’: Hanno superato l’ultima sfida contro la Cina Davide Ghiotto, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, nella finale per il 7° posto. Il Team Italia con 3: 44 .20 ha chiuso il confronto con i padroni casa facendo registrare un vantaggio di 9.38.

CURLING: L’Italia maschile ottiene il secondo successo nel girone. Gli azzurri hanno sconfitto gli Stati Uniti 10-4.

BOB A 2: Al termine della terza Heat, Patrick Baumgartner e Robert Mircea occupano il 21° posto.

Mattarella a Malagò: “Complimenti agli atleti per comportamento e risultati. E quanti sacrifici ha fatto Goggia. Vi aspetto al Quirinale”