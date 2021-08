Dolomiti di Brenta, soccorse due escursioniste tedesche scivolate sulla Vedretta dei Camosci

Continuano in questi giorni gli interventi in alta quota per prestare soccorso a molti escursionisti

NordEst – Due escursioniste tedesche del 1975 e del 2004 sono state elitrasportate all’ospedale di Tione per accertamenti, per le escoriazioni riportare dopo essere scivolate sul ghiacciaio dei Camosci, una per circa 40 metri e l’altra per circa 15 metri. Le due donne stavano percorrendo il sentiero attrezzato dell’Ideale e si trovavano sotto cima d’Ambiez (Dolomiti di Brenta) a una quota di circa 2.600 m.s.l.m., lungo il tratto di ghiacciaio, senza calzare i ramponi. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 16 da un escursionista che si trovava nei paraggi ed ha assistito all’incidente.

Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che è salito in quota e, una volta individuate le due escursioniste sul ghiacciaio, ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l’equipe medica, per prestare loro le prime cure. Dopo essere state stabilizzate, sono state recuperate a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferite all’ospedale di Tione per accertamenti.

Non è stato necessario l’intervento degli operatori delle Stazioni di Pinzolo e di Madonna di Campiglio, pronti in piazzola per dare supporto all’equipaggio dell’elisoccorso in caso di bisogno.

In breve

Torri del Benaco (Vr), precipita dal ponte tibetano. Muore un 22enne albanese. A dare l’allarme un parente che si trovava con il giovane. L’incidente, in piena notte, a Torri del Benaco, alle pendici del Monte Baldo, in territorio veneto, ma a pochi chilometri dal Trentino. La vittima è un 22enne di nazionalità albanese. Con un parente stava compiendo una escursione in notturna ed ha deciso di attraversare il ponte tibetano in località Crero. Un piede in fallo e la caduta fatale, per circa 25 metri. Il soccorso alpino intervenuto sul posto ha potuto solo recuperare la salma del giovane.