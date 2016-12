Passo Rolle, l’assessore Gilmozzi conferma: “Stiamo lavorando per una soluzione definitiva” (VIDEO)

Entro i prossimi mesi dovrebbe essere ufficializzato dalla Provincia di Trento, il progetto definitivo per la messa in sicurezza della viabilità di passo Rolle, con un investimento di circa 5 milioni di euro

Primiero San Martino (Trento) - Arrivato a Primiero per la firma dell’accordo sull’utilizzo della fibra ottica, tra Acsm e Trentino Network, l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi si è soffermato però anche sui temi locali.

Tra questi, ha garantito in particolare l’impegno della Provincia di Trento sulla messa in sicurezza della strada di passo Rolle entro i prossimi mesi, dicendo di essere fiducioso anche per la soluzione dei problemi legati alla stagione invernale, con chiaro riferimento alla situazione impiantistica.

Di seguito ha poi illustrato lo stato della progettazione della nuova viabilità per passo Rolle, evidenziando l’assoluta urgenza di un rilancio di questo splendido angolo di Trentino.

Guarda l’intervista all’assessore