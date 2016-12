A Primiero arriva Internet a banda ultra larga: accordo tra ACSM e Trentino Network (VIDEO)

ACSM Teleriscaldamento ha raggiunto un importante, quanto innovativa, intesa con Trentino Network. Internet super veloce per oltre 1.000 abitazioni ed aziende grazie alla fibra, entro pochi mesi

Primiero (Trento) - L’intesa firmata venerdì a Primiero prevede che ACSM Teleriscaldamento metta a disposizione di Trentino Network alcune fibre ottiche del cavo di telecontrollo della rete (un fascio di fibre che segue la rete di tubazioni del teleriscaldamento fino alle varie abitazioni).

A sua volta Trentino Network metterà tali fibre a disposizione di operatori affinché possano offrire agli utenti connessi servizi internet ad alte prestazioni. Si tratta quindi di un accordo del tutto nuovo nel panorama di tale settore che assicurerà al Primiero la possibilità di accedere a connessioni internet di elevata qualità. L’intesa è stata siglata venerdì pomeriggio presso la sede della comunità di Primiero alla presenza di: Francesco Colaone – Amministratore Unico di ACSM Teleriscaldamento, Alessandro Zorer – Presidente Trentino Network, Mauro Gilmozzi – Assessore Provinciale alle infrastrutture ed ambiente.

Che cosa cambia

Aziende ed abitazioni avranno così la possibilità di accedere ad Internet grazie alla fibra ottica e beneficiare così di servizi avanzati con una velocità fino a 100 volte superiore di quella attuale. Il risultato è stato reso possibile dell’investimento fatto a suo tempo da Acsm – azienda partecipata dai Comuni del Primiero – per la rete di teleriscaldamento che aveva collegato in fibra ottica e alla dorsale di Trentino Network tutti i controlli remoti delle abitazioni e delle aziende: a breve, attraverso lo stesso collegamento, arriverà la connessione Internet.

L’assessore provinciale ai lavori pubblici ha presieduto alla firma dell’accordo che prevede la concessione in esclusiva da parte di Acsm a Trentino Network dell’infrastruttura. L’intesa mette nelle condizioni Trentino Network di aprire la rete in fibra ottica del Primiero agli operatori di telecomunicazioni privati per la connettività Internet. Con i soldi incassati dall’affitto della rete, Acsm potrà dapprima rientrare dell’investimento e, nel medio periodo, garantirsi una nuova fonte di finanziamento. “L’accordo di oggi in Primiero – sottolinea l’assessore provinciale ai lavori pubblici – anticipa quanto al Provincia e Trentino Network faranno nei prossimi anni per la diffusione di Internet ultra veloce nelle aree periferiche del Trentino, così da garantire competitività ad imprese ed alberghi, e servizi alle famiglie”.

Primiero terra di “sperimentazioni”

L’accordo sottoscritto nel Primiero tra Trentino Network e Acsm – con la regia della Provincia autonoma di Trento, rappresentata dall’assessore provinciale ai lavori pubblici – rappresenta una buona pratica per quanto riguarda l’infrastrutturazione del territorio per i servizi di nuova generazione. Tempo addietro, nel 2010, Acsm aveva realizzato la rete di teleriscaldamento prevedendo la possibilità di far passare attraverso la stessa infrastruttura anche altri servizi. A distanza di sei anni, attraverso quelle tubazioni scorrerà la connessione internet ultraveloce per oltre 1000 tra aziende, abitazioni, alberghi ed esercizi commerciali.

“La rete di accesso del teleriscaldamento di Acsm – spiego il presidente di Trentino Network, Alessandro Zorer – ci viene concessa in esclusiva al fine di utilizzarla come veicolo per la connettività internet. Nello specifico si tratta di utilizzare le diramazioni in fibra ottica che ACSM ha realizzato per il controllo remoto dei dispositivi del teleriscaldamento collocati presso gli edifici dell’utenza connettendole alla dorsale in fibra ottica di Trentino Network. La nostra società è attrezzata per prendersi carico della rete di connessione e di metterla a disposizione degli operatori nel rispetto delle leggi di mercato”.

Da un primo censimento, l’opportunità riguarda oltre 1.000 edifici (residenziali singoli, condomini, edifici pubblici, imprese, servizi commerciali, scuole, alberghi) e di un bacino di utenza di circa 7.800 residenti stabili (più le presenze turistiche). Le rete in fibra ottica di Acsm e le relative diramazioni fanno parte dell’impianto di teleriscaldamento costruito nel 2010 con progressiva diffusione della rete il cui termine è previsto entro il 2016, si sviluppa per circa 40 km e interessa i Comuni di Imer, Mezzano e Primiero-San Martino di Castrozza nelle frazioni di Fiera di Primiero, Transacqua, Siror e Tonadico. Grazie all’accordo, la rete in fibra di Acsm viene quindi “agganciata” alla dorsale in fibra di Trentino Network che attraversa la valle del Primiero, per dare vita ad una combinazione di infrastrutture abilitante alla fornitura di servizi internet di nuova generazione. “Ulteriore valore – aggiunge Zorer – si potrà avere con lo sfruttamento dei cavidotti già realizzati da Acsm e di proprietà Trentino Network presenti in diverse aree della zona permettendo in tal modo il raggiungimento di edifici non ancora connessi”.

Connessione internet FTTH (Fiber To The Home)

Nella zona del Primiero arriverà quindi una connessione internet FTTH (Fiber To The Home): la fibra entrerà direttamente nelle abitazioni e negli edifici. La cablatura degli immobili tutta in fibra consentirà di adottare la tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network) che permetterà di raggiungere notevoli velocità di banda (anche fino a 2,5 Gbps) e coprire lunghe tratte fra utenza e centrale (anche fino 40km). In seguito alla stipula dell’accordo Trentino Network provvederà alla gestione dei rapporti con gli operatori, alcuni dei quali hanno già manifestato interesse, considerato il valore della connessione e dell’infrastruttura.

Le differenze tra Adsl e Fibra

Le due tecnologie di trasmissione dati più comuni sono l’ADSL e la fibra ottica: la scelta fra l’una è l’altra è dettata sia dalle proprie necessità di connettività sia dalla copertura geografica offerta dagli operatori. L’ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) è una tecnologia che consente la trasmissione di dati per la connessione ad Internet utilizzando il doppino telefonico tradizionale. Questo rappresenta un considerevole vantaggio, in quanto non è necessario installare nuove infrastrutture di telecomunicazione (in altre parole, non bisogna fare lavori in casa).

La fibra ottica è una tecnologia di trasmissione dati che utilizza, invece del tradizionale doppino telefonico, piccoli cavi in fibra vetrosa che permettono la propagazione di segnali ottici. Per le loro proprietà costruttive, apportano diversi vantaggi:

un’ampia capacità di banda, che consente un’efficace trasporto di dati e la copertura di grandi distanze

un’alta velocità di trasmissione

la caratteristica di non essere influenzate da disturbi elettromagnetici, radiofrequenze o condizioni climatiche

un’alta resistenza elettrica e buona flessibilità

una sicurezza superiore per quanto riguarda le intercettazioni

Per tali proprietà, la fibra ottica permette di raggiungere una velocità di trasmissione dati di gran lunga superiore a quella dell’ADSL (a partire da 10 Mbit/s): solitamente si definisce come tecnologia a banda ultra larga.

Un’ulteriore differenza con la tecnologia ADSL è la simmetria tra la velocità di caricamento (upload) e scaricamento (download) dei dati, entrambi caratterizzati dalla stessa ampiezza di banda. Lo svantaggio principale della fibra ottica è rappresentato dai significativi costi di installazione e cablaggio.