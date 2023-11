Parrocchie Primiero Vanoi Mis: 30 novembre Precetto natalizio Interforze Polizia a Pieve, 2 dicembre Santa Barbara nel Vanoi con i Vigili del fuoco, 3 dicembre Patrono Siror

Ultimi aggiornamenti dai bollettini delle parrocchie di Primiero Vanoi Mis con molti appuntamenti. Martedì 28 novembre alle 20.30 presso la sala Negrelli di Primiero incontro con il teologo Paul Renner. Venerdì 1 dicembre alle 20.30 alle Ex Sieghe di Imèr, incontro pubblico per fare il punto sui lavori nella chiesa del paese

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – Sono molti nei prossimi giorni, gli appuntamenti che richiamano l’attnezione della comunità locale in vista delle festività natalizie. Giovedì 30 novembre alle ore 18.00 in Arcipretale a Pieve, è prevista la tradizionale santa messa del Precetto natalizio delle Interforze di Polizia. Si prosegue sabato 2 dicembre in occasione di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco Volontari, verrà celebrata la santa messa alle ore 15.00 a Canal San Bovo. Domenica 3 dicembre a Siror si tiene la tradizionale Festa patronale di S. Andrea con messa alle ore 10.00 animata dal coro di Romeno (Val di Non). Tutti gli altri appuntamenti nei bollettini, che riportiamo di seguito.

Martedì 28 novembre alle 20.30 presso la sala Negrelli di Primiero incontro con il teologo Paul Renner dal tema “Curare l’ambiente per curare l’uomo. La bellezza fa l’uomo buono” organizzano AVULSS, parrocchie e comitato”Laudato sii”.

Chiesa di Imèr: incontro venerdì 1 dicembre

“In questi ultimi mesi – scrivono il parroco, don Augusto Pagan e il sindaco Antonio Loss – con dispiacere, abbiamo dovuto chiuderla, mentre dedicavamo gli sforzi maggiori al restauro e messa in sicurezza del campanile. Uno sforzo che ha prodotto dei risultati di recupero artistico molto belli e ammirati da quanti entrano nella valle di Primiero. Imèr, sempre più, sta assumendo il ruolo di “biglietto da visita” per quanti si immergono nelle bellezze naturali in cui viviamo. Questo è un punto di orgoglio per la vita di un paese. Ora i lavori si sposteranno all’interno della chiesa con dei passaggi importanti e delicati che vogliamo condividere con tutta la popolazione. Per questo convochiamo un’assemblea pubblica, aperta a tutti Venerdì 1 dicembre alle 20.30 alle Ex Sieghe di Imèr.

Unità pastorale di Soprapieve (Fiera di Primiero, Transacqua, Tonadico, Siror, Sagron Mis, San Martino di Castrozza)

Unità Pastorale Santi Pietro e Giorgio (Imèr e Mezzano)

Unità Pastorale del Vanoi (Canal San Bovo, Zortea, Prade, Ronco e Caoria)

