Parrocchie Primiero Vanoi, fine settimana intenso: Madonna dell’Aiuto a Fiera, Patrona di Prade, Diaconato Chiopris con l’Arcivescovo

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti religiosi per le parrocchie del Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – Molti gli appuntamenti religiosi dei prossimi giorni nelle parrocchie del Primiero Vanoi, che si preparano all’arrivo dell’Arcivescovo Lauro Tisi, previsto per domenica 26 maggio, in occasione del diaconato di Alessandro Chiopris.

Nella valle del Vanoi, dopo le celebrazioni per il patrono di Caoria e Gobbera, è la volta della sagra patronale di Prade, domenica 26 maggio, in onore alla Beata Vergine di Caravaggio. Il programma delle celebrazioni:

Giovedi’ 23 maggio

Celebrazione penitenziale comunitaria. Chiesa di prade ore 20,00

Venerdi’ 24 maggio

Santa messa della Madonna di Caravaggio. Chiesa di Prade re 20,00

Domenica 26 maggio

Messa solenne in onore della Madonna di Caravaggio. Chiesa di prade ore 10,30

A Fiera il voto alla Madonna

Sabato 25 maggio alle ore 20.00 è prevista a Fiera di Primiero, la solenne cerimonia di “Rinnovo del Voto con processione dalla chiesa della Madonna dell’Aiuto” fino all’Arcipretale con il quadro della Madonna. Non mancheranno la preghiera del Rosario e l’invocazione allo Spirito Santo per il diaconato di Chiopris e per la sua famiglia, con l’omaggio dei bambini della Prima Comunione. Quest’anno, in via straordinaria, alla processione votiva, sarà portato il quadro della venerata immagine della Madonna. L’immagine della Madonna dell’Aiuto sarà tolta dall’altare e posta sulla portantina venerdì mattina 24 maggio alle 10.30. Le campane di tutte le chiese di Soprapieve suoneranno a festa per salutare e ringraziare la Madonna. Quanti desiderano possono unirsi.

Il diaconato con l’Arcivescovo Tisi