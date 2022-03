Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, selezione Addetti Centri visitatori e Attività: domande entro il 17 marzo 2022

Interessante occupazione a tempo determinato – seppur poco pubblicizzata – con scadenza per la presentazione domande alle 16 del 17 marzo 2022



NordEst – Avviso pubblico di selezione dell’Ente Parco Paneveggio Pale San Martino, per titoli e colloquio, per la stesura di una graduatoria per Addetti ai Centri visitatori e alle attività di educazione ambientale e naturalistica indoor e sul campo – LIVELLO III – a tempo determinato. La scadenza presentazione domande ore 16 del 17 marzo 2022.

Scarica il testo dell’avviso pubblico

Scarica il fac-simile di domanda

È comunque possibile presentare la propria candidatura, che verrà ritenuta valida sino al 30 giugno 2022, inviando all’Ente Parco uno dei moduli che è possibile scaricare qui di fianco, debitamente compilato e firmato dall’interessato.

Il modulo può essere consegnato a mano o spedito per posta presso la sede dell’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2 – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) oppure trasmesso via e-mail all’indirizzo info@parcopan.org o all’indirizzo PEC parcopan@legalmail.it

In breve

