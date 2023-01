Giornata della Memoria 2023 a Primiero: “Messa per la Pace” con il Coro Città di Piazzola sul Brenta, sabato 28 gennaio alle 20.45 in Arcipretale

Durante la serata sarà eseguita la “Messa per la Pace”, scritta da Valter Poles, con la direzione artistica del maestro Diego Cal ed eseguita dall’Orchestra Tiepolo e dal Coro Città di Piazzola, diretti dal maestro Paolo Piana

Primiero (Trento) – Nella storrica chiesa Arcipretale di Fiera – Pieve, si terrà sabato sera 28 gennaio alle 20.45 il concerto in occasione della “Giornata della Memoria – Per non dimenticare”. La “Messa per la pace” è un’opera contemporanea scritta per celebrare la pace, contro qualsiasi forma di guerra o di violenza. Violenza che troviamo nei suoni che ci circondano quotidianamente, nelle tragedie raccontate dai telegiornali, nella corruzione che genera povertà e disperazione.

Pur mantenendo un’impostazione rigorosamente sacra, i testi dell’ordinario della Messa vengono affiancati da una selezione di Salmi che aprono e chiudono l’opera. ll linguaggio utilizzato dal compositore Valter Poles, nel rispetto della tradizione sacra, alterna anche alcuni stilemi più contemporanei, specie nella connotazione in musica della difficile condizione dell’uomo moderno, costretto a sopravvivere circondato da guerre e povertà. Saranno questi gli episodi in cui ritroveremo l’impiego del live electronics: questa scelta stilistica ci riconduce immediatamente ai rumori, all’immaginario e al paesaggio sonoro in genere associato alla violenza e ai terribili suoni che accompagnano ogni forma di guerra.

Dai tamburini degli eserciti medievali, al frastuono dei cacciabombardieri della seconda guerra mondiale, fino agli attacchi nucleari e a vere e proprie “bombe” acustiche. Ecco che la sezione elettronica dell’organico della Messa si fa interprete di questi aspetti violenti e brutali sino a giungere, in un’ottica di incondizionata fede e speranza, ai suoni della salvezza e della pace. L’evento è organizzato dal Comune di Primiero San Martino di Castrozza con la collaborazione della Scuola Musicale.