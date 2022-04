Parapendio precipita in località Pradel a Molveno: un ferito. In ALto Adige auto pirata travolge turista

Posted on

Dopo la rapida crescita oggi l’azienda è in crisi di liquidità: ispezione della Cooperazione. Grande preoccupazione locale per la sorte dei molti lavoratori occupati (30 in cassa integrazioni e altri scoperti). Secondo anticipazioni di stampa, i debiti del gruppo potrebbero essere di 27 milioni di euro (14 con le banche e più di 12 con […]