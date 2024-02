Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco sarà a Venezia

E’ stato ufficializzato dal Dicastero Vaticano per la Cultura e l’Educazione e dal Patriarcato di Venezia che: “Domenica 28 aprile 2024 Papa Francesco si recherà in visita a Venezia. Il Santo Padre visiterà il Padiglione della Santa Sede alla Biennale d’Arte, presso il Carcere Femminile della Giudecca e incontrerà la Comunità Ecclesiale del Patriarcato di Venezia, con un programma che sarà comunicato prossimamente”

NordEst – Il Patriarca Francesco Moraglia, in un video diffuso attraverso i social, ha così commentato: “Dopo la visita ad limina la bella notizia che papa Francesco sarà in città, a Venezia, il prossimo 28 aprile, domenica. Una visita di cui siamo grati al Signore. Una visita che ha un filo conduttore: certamente la carità e la cultura e il desiderio di incontrare la comunità ecclesiale che è in Venezia, la Chiesa che è in Venezia, la città che è in Venezia. Il primo momento sarà certamente la visita al Padiglione della Santa Sede, in cui viene messa in evidenza la carità e la cultura. È la seconda opera di misericordia corporale: visitare i carcerati. Questo Dicastero vaticano partecipa alla Biennale, organizza questo padiglione. Siamo grati che il Santo Padre inizi proprio con questo momento.

Poi pensiamo di costruire un evento in cui i giovani possano essere protagonisti. Certamente ci sarà poi l’Eucaristia, momento culminante di tutta la visita del Santo Padre a Venezia. È un momento importante, in cui dobbiamo essere pronti spiritualmente, dobbiamo essere pronti personalmente, dobbiamo essere pronti come comunità. Prepariamoci bene a questo evento, prepariamoci spiritualmente, prepariamoci come comunità. È un evento di grazia, è un evento significativo. che deve rilanciare il nostro cammino di fede nelle nostre terre e nella nostra città. Il Papa sarà poi ancora nelle nostre terre del NordEst. Siamo contenti che inizi proprio dalla nostra città”.