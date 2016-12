Panettone, come sceglierlo? Ecco la guida di Altroconsumo

Evitare le imitazioni a basso costo e ricercare prodotti con ingredienti di qualità

Nordest – Natale si avvicina. E come ogni anno si apre la stagione dell’acquisto compulsivo di panettoni. Ma come riconoscere un buon dolce per le feste? Quando possiamo parlare di panettone? Ecco i consigli di Altroconsumo per una scelta consapevole.

Il panettone è un dolce difficile, che richiede ingredienti di prima scelta, tempi lunghi di lavorazione e grandi capacità nell’arte della pasticceria e della panetteria. Innanzitutto, il vero panettone non può sgarrare sugli ingredienti. Deve essere fatto con burro e non con altri grassi, contenere una certa quantità di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta. Il lievito deve essere naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente, per dare il tipico sapore leggermente acido all’impasto.

Quando si può parlare di panettone

Solo i prodotti che rispettano precise indicazioni di legge possono definirsi in etichetta “panettone”. Innanzitutto non devono contenere grassi diversi dal burro,

L’impasto deve contenere farina di frumento, zucchero, uova di gallina di categoria “A” e/o tuorlo (in quantità non inferiore al 4%), burro per almeno il 16%, uvetta e scorze di agrumi canditi in quantità non inferiore al 20% (possono anche non esserci, purché sia indicato nella denominazione di vendita), lievito naturale costituito da pasta acida (cioè da un pezzetto di impasto già lievitato), sale. Con la possibilità di aggiungere altri ingredienti specificati (dal miele ai conservanti),

Il panettone deve presentare la forma a fungo, con la cupola che deborda dall’involucro di carta, la crosta deve essere ben compatta e di colore uniforme, deciso e non bruciacchiato,

Al taglio deve risultare soffice, senza difetti evidenti (buchi nella pasta, fondo bruciacchiato) e la distribuzione di canditi e uvette deve essere uniforme.

Attenzione a…