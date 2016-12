Canone Rai, le novità del 2017

L’importo del canone scende a 90€ suddivisi in 10 rate

NordEst – Novità in vista per il canone Rai. Per il 2017 cambia infatti il metodo di riscossione: dieci rate da 9 euro ciascuna. Sarebbe questa la modifica necessaria dopo la riduzione dell’importo della tassa operata con la legge di bilancio. Con la manovra, infatti, l’importo del canone dai 100 euro del 2016 è passato a quota 90 euro e la riscossione avverrà da gennaio ad ottobre sempre passando per la bolletta elettrica. Le rate, dunque, dovrebbero variare da 9 euro (per le bollette mensili) a 18 euro (per quelle bimestrali).

Ieri – ricorda il portale ‘studiocataldi.it’ – è scadutoil termine per inviare per posta la dichiarazione di non detenzione della tv, valevole ad esentare dal pagamento della tassa. Per chi invece desidera inviarlo telematicamente, il termine scadrà invece il 31 gennaio 2017, anche se l’Agenzia delle Entrate ha caldamente consigliato ai contribuenti di anticipare l’autodichiarazione di non detenzione entro la fine di dicembre onde evitare di andare incontro ad addebiti erronei e dover presentare, poi, una richiesta di rimborso