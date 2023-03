Padova, esplosione e incendio in casa: muore una mamma, salvi due bambini e il marito

Esplosione e incendio in casa: muore una mamma, salvi i due bambini e il marito

NordEst – La tragedia a Sant’Urbano, nel Padovano, in un’abitazione a due piani. La vittima Alina Crenicean, 36 anni di origini romene, era in Italia da molti anni. E’ morta poco prima delle 8 di domenica mattina, 26 marzo 2023, nell’incendio seguito da un’esplosione per una probabile fuga di gas, che ha interessato una villetta a due piani a Sant’Urbano in via Gorghi, in provincia di Padova, dove viveva con la famiglia, marito e due figli.

L’intervento dei soccorsi

All’arrivo dei vigili del fuoco accorsi da Este, Rovigo e Padova, il papà, Michelangelo Negrello, con i due bambini si trovava già fuori dall’abitazione. I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre altri operatori dotati di autorespiratore sono entrati all’interno dell’abitazione, rinvenendo la donna che è stata portata fuori. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarane la morte.

La fuga di gas e l’esplosione

La donna si trovava a piano terra, dove è avvenuta l’esplosione, per preparare la colazione mentre il marito con i due figli era nelle stanze da letto al piano superiore: l’uomo è riuscito a prendere in braccio il più piccolo e a fuggire, mentre Alina Crenicean è morta sul colpo. Certamente la stanza al piano inferiore era satura di gas per un’esplosione del genere che ha smembrato la casa e non le ha lasciato scampo.