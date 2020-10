Ospedale di Feltre, tampone negato ad una primierotta che rientrava dalla Croazia: richiesta di chiarimento

Pubblichiamo e trasmettiamo alla Direzione generale dell’Ulss 1 Dolomiti questa segnalazione pervenutaci domenica mattina da una signora di Primiero che rientrava dalla Croazia con richiesta di chiarimento per tutti gli utenti interessati. Da segnalare inoltre, che proprio in queste settimane si registrano anche ritardi e disagi rispetto alle visite specialistiche di competenza feltrina, nel Distretto di Primiero

NordEst – “Rientrando dalla Croazia – spiega la signora – mi sono presentata alle 10.12 di domenica 4 ottobre al punto tamponi dell’ospedale di Feltre – Borgo Ruga per effettuare il tampone in auto previsto entro le 48 ore dal rientro.

La signora dell’accettazione ha parlato con una dottoressa responsabile del punto tamponi di Feltre che le ha detto di rispondermi che i primierotti non sono registrati e che quindi dovevo fare richiesta e successivamente presentarmi alla Ulss di riferimento a Primiero.

Altri amici del Primiero (si citano i nomi che per privacy non pubblichiamo ndr) fino ad oggi hanno potuto fare il tampone a Feltre con la registrazione immediata. Tutti hanno avuto tempestivamente la risposta. Se l’avessi saputo, avrei fatto in Croazia! Adesso sono obbligata a stare a casa fino a quando riuscirò, forse martedì, ad avere un appuntamento per l’esame a Fiera di Primiero.

Comunico inoltre che la problematica è già stata segnalata anche direttamente al presidente della Regione Veneto, evidenziando la situazione dei primierotti, soprattutto alla luce del recente rinnovo della convenzione sanitaria tra Trentino e Veneto, con ingenti finanziamenti in campo. Grazie per l’attenzione”.

Carla Cravera – Primiero (Trento)