Festa della patata del Lomaso: tre giorni di divertimento e gastronomia

Nona edizione per l’evento del Lomaso, da sempre culla della Cooperazione e territorio vocato alla coltivazione di questo tubero

Campo Lomaso (TN) – Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi società cooperativa agricola in sigla CO.P.A.G. soc. coop.va agricola

E’ tra gli eventi più attesi e partecipati dell’autunno trentino. La “Festa della patata” sta per scrivere un nuovo capitolo della sua giovane storia.

Appuntamento con la nona edizione: da venerdì 21 a domenica 23 ottobre a Campo Lomaso. “Il piccolo borgo, cuore della terra della patata – spiegano gli organizzatori – è pronto ad accogliere la nuova edizione della festa, felice incontro tra eleganza, gusto e tradizione”.

Quando il frutto della terra è stato raccolto, si è pronti a mettere in tavola le “montagnine” (le patate coltivate nel Lomaso) declinate in tanti piatti di un ricco menù, dall’antipasto fino al dolce.

Nelle ambientazioni scelte dal comitato organizzatore e proposte agli ospiti di tutte le età si potrà apprezzare la freschezza e la genuinità della patata di montagna. Le due cene degustazione del 21 e 22 ottobre e il pranzo del 23 ottobre saranno ospitate nei caratteristici “volti” (gli avvolti) di Campo Lomaso. Qui la prenotazione è obbligatoria.

La patata è tra gli ortaggi più consumati al mondo. Solamente il pomodoro riesce a prevalere sulla tavola del consumatore. La patata non conosce stagione perché viene degustata in ogni stagione: dalla primavera all’estate, dall’autunno all’inverno. “E’ ricca di vitamine, proteine, carboidrati, potassio e altri minerali come calcio, ferro e fosforo – ricordano gli esperti – E’ anche indicata per le diete ipocaloriche perché procura una sensazione di sazietà. La patata è regina nel piatto e in cucina”.

Le Pro Loco e le associazioni della valle “interpretano Le Montagnine, le patate del Lomaso. Ogni associazione proporrà un piatto a base di patate – viene aggiunto – Inoltre sarà possibile visitare la Copag (Cooperativa produttori agricoli giudicariesi) e acquistare tutte le varietà della patata Montagnina”.

Da quest’anno “la Festa della Patata – viene concluso – rientra tra gli eventi del Trentino Food Festival organizzato dalla Comunità di Valle delle Giudicarie in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Terme di Comano. L’intento è di promuovere gli eventi autunnali della zona che valorizzano i sapori e le tradizioni delle Dolomiti di Brenta”.