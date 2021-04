Orsi: DJ3 in viaggio verso la Germania

Partita per la Germania DJ3, l’esemplare femmina di orso che lunedì ha lasciato il centro faunistico del Casteler diretta al “Parco alternativo per orsi e lupi” di Worbis, dove è attesa in giornata

Trento – Si tratta della stessa area, di circa 10 ettari, che ospita dal 2010 anche l’orsa Jurka. Il trasferimento è stato possibile grazie ai rapporti che l’Amministrazione provinciale da tempo ha instaurato con la “Fondazione per orsi” tedesca, così come con numerosi altri Enti ed organizzazioni internazionali che si occupano della gestione degli orsi, informa in una nota il Servizio competente della Provincia di Trento.

