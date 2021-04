Bim Brenta, eletti i nuovi membri del Consorzio: Silano è il presidente

Giacomo Silano è il nuovo presidente dopo Sergio Scalet. Guido Pilati per la vallata del Brenta e Bortolo Rattin per Cismon/Vanoi, i due vice presidenti

Borgo Valsugana (Trento) – Nuovi vertici per il Bim Brenta, dopo le recenti elezioni. La presidenza viene assegnata a rotazione tra le tre zone che fanno parte del bacino imbrifero montano: Alta Valsugana, Bassa Valsugana e Tesino, Primiero e Vanoi. In questi ultimi dieci anni, dopo Sandro Beber (Pergine), Ennio Angerer (Canal San Bovo) dimissionario dopo un anno e sostituito da Sergio Scalet (Primiero San Martino di Castrozza), ora tocca invece a Giacomo Silano (nella foto).

Il presidente uscente, Sergio Scalet, ha ringraziato quanti hanno collaborato, amministratori e dipendenti, nella gestione dell’ente: “Non sono stati anni facili, abbiamo cambiato molto. Non solo a livello di segreteria anche come servizio finanziario sottoscrivendo una nuova convenzione con la Comunità Valsugana e Tesino. Lasciamo un consorzio in salute – ha ribadito – anche se profondamente rinnovato. Un ente la cui presenza è fondamentale per i nostri territori in quanto gestisce delle partite che, se lasciate ad altri, non garantirebbero le stesse certezze che abbiamo oggi. Oggi si sta giocando una partita importantissima, quella del rinnovo delle concessioni idriche”.

I rappresentanti territoriali

Questi sono invece i 12 componenti del nuovo consiglio direttivo del Bim Brenta: per la vallata del Cismon/Vanoi Bortolo Rattin di Canal San Bovo, Marcello Zanon di Imèr, Marco Zugliani di Mezzano e Daniele Depaoli di Primiero San Martino di Castrozza.

La vallata del Brenta è rappresentata dal presidente Guido Pilati di Pergine, Pietro Scarpa per Calceranica al Lago e il levicense Marco Martinelli. Mariagrazia Valentini (Altopiano della Vigolana), Emanuele Deanesi per Borgo Valsugana, Stefano Pecoraro in rappresentanza del comune di Telve, Paolo Burlini di Pieve Tesino e Giacomo Silano per il comune di Scurelle, eletto nuovo presidente.

In breve

Mezzano, nuove deleghe per il vice sindaco Orler. In seguito ad una seduta molto tesa del consiglio comunale, l a giunta comunale ha riorganizzato nei giorni scorsi le competenze, dopo che il vice sindaco Ferdinando Orler, aveva rimesso le sue deleghe, incalzato dal gruppo consiliare di opposizione sul fatto che esercitasse contemporaneamente sul territorio comunale sia la sua attività professionale di ingegnere che la carica di assessore. Orler rimane comunque vicesindaco anche se si occuperà di agricoltura, ambiente, organizzazione del centro abitato, commercio e attività economiche. Ferruccio Pistoia diventa assessore alla viabilità interna ed esterna, confermando le deleghe a foreste e usi civici, a Marta Gaio restano turismo, borghi e Mezzano Romantica mentre nessun cambiamento interessa Samuele Orler, assessore a cultura e tradizioni, rapporti con associazioni, edilizia privata-urbanistica e sport. Al sindaco Giampiero Zugliani restano le competenze su: lavori pubblici, gestione strade, centro abitato e coordinamento operai, oltre che le deleghe a bilancio e personale.