LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Area ecologica Ormanico, Transacqua: ecco la situazione in questi giorni, quando un intevento di riqualificazione?

Transacqua (Trento) – “Questa è la situazione – ci scrive Roberto – dei bidoni in località Ormanico, Transacqua, ormai da molto tempo. Vorrei portare l’attenzione sul caso – tramite LaVocedelNordEst – e sapere come mai, oltre ad essere sempre in condizioni al limite della decenza, sia forse l’unico o uno dei pochi punti di raccolta dove NON sono presenti i bidoni nuovi? (quelli interrati). I quali, oltre ad essere sicuramente piu accessibili da bambini, anziani e disabili , sono sicuramente meno d’impatto visivo e aiuterebbero a mantenere un po più di decoro e pulizia essendo appunto più facilmente raggiungibili

Come mai – si chiede ancora il nostro lettore Roberto – forse Ormanico non fa parte della comunità di Primiero San Martino di Castrozza? Forse perché nelle vicinanze non ci sono alberghi? Me lo chiedo da molto e credo che forse sia arrivato momento per non dire “ora granda” (con urgenza ndr) anche per le zone limitrofe ai centri, visto che comunque i turisti passeggiano anche in questi bellissimi paesini e ci sono sempre anche i residenti. Grazie per l’attenzione”.

Le foto inviate dal nostro lettore