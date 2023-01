SR50 Grappa Passo Rolle ancora bloccata sabato sera 28 gennaio: incidente con 3 auto coinvolte tra Val Rosna e Moline

Sul posto vigili del fuoco di Feltre e Polizia stradale per i rilievi. Urge una convenzione tra Veneto e Trentino che possa consentire almeno ai vigili del fuoco del vicino Primiero, di intervenire nelle zone di confine

NordEst – Nuovo incidente stradale sabato sera 28 gennaio tra Val Rosna e Moline, nel Bellunese a pochi chilometri con il confine trentino. E’ il terzo grave incidente in poche settimane. Sono rimaste coinvolte almeno tre auto. Non si registrano feriti gravi, ma pesanti disagi al traffico, ancora una volta. La polizia stradale ha ultimato i rilievi verso le 22. Dopo la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale, la strada che collega Feltrino e Primiero è stata riaperta.

Urge convenzione tra Veneto e Trentino

Ancora una volta si ripropone la necessità di far intervenire i vigili del fuoco e le forze dell’ordine del vicino Primiero in Trentino, in un tratto di strada di confine, molto lontano dalle sedi dei vigili del fuoco di Feltre e dalle forze dell’ordine del Bellunese (solitamente Arsiè o Feltre). I corpi del Primiero potrebbero intervenire fino a Pontet, Moline (nel comune di Sovramonte) o Lamon, in meno di 25 minuti, in caso di incidenti anche gravi. Con traffico sostenuto in estate o inverno, ben diversi sono i tempi di intervento per gli operatori di Feltre, su Pontet o nelle zone vicine.

L’auspicio è che le amministrazioni provinciali e regionali competenti, possano valutare una convenzione per migliorare la sicurezza di entrambe i territori. Nell’ultimo periodo sono stati diversi gli incidenti che hanno completamente interrotto per ore, la circolazione fra Trentino orientale e Bellunese, lungo la SR50 del Grappa e passo Rolle.